На «Мосфильме» наградили лучшие проекты по управлению персоналом в госсекторе

HR-команды из 60 регионов получили награды премии «В кадре». предоставлено Пресс-службойВ пространстве «Синема Парк Мосфильм» прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона премии Правительства Москвы в сфере управления персоналом в госсекторе «В кадре».
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