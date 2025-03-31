Боевая работа экипажа Су-34 ВКС России в ходе проведения специальной военной операции

Самолет Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели.
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