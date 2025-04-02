"Чего же ты хочешь?": недооцененный роман о невыученных уроках

В малоизвестной и недооцененной книге советского писателя Кочетова "Чего же ты хочешь?" замечательно показаны те самые процессы в советском обществе, которые затем вылились в перестойку 80х, "демократизацию" 90х коммерциализацию 2000-х.
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