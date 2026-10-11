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Песков признался, что волновался за дебютировавшую на соревнованиях дочь

Песков признался, что волновался за дебютировавшую на соревнованиях дочь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дебют своей дочери-фигуристки Надежды. 12-летняя фигуристка приняла участие в своих первых официальных соревнованиях — Кубке Евгения Плющенко.

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