Песков признался, что волновался за дебютировавшую на соревнованиях дочь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дебют своей дочери-фигуристки Надежды. 12-летняя фигуристка приняла участие в своих первых официальных соревнованиях — Кубке Евгения Плющенко.
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