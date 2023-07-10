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"Очередь до самого входа": новый большой магазин открыли во Владивостоке

"Очередь до самого входа": новый большой магазин открыли во Владивостоке

Новый большой магазин открыли во Владивостоке. О событии рассказали подписчики Tg-канала (18+). Речь идет о районе Второй Речки и торговом центре на улице Русской.

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