"Очередь до самого входа": новый большой магазин открыли во Владивостоке

Новый большой магазин открыли во Владивостоке. О событии рассказали подписчики Tg-канала (18+). Речь идет о районе Второй Речки и торговом центре на улице Русской.
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии