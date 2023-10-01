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В Татарстане сократился миграционный прирост

В Татарстане сократился миграционный прирост

В Татарстане по итогам января — июля 2023 года зафиксировали миграционный прирост — 4 392 человека. Это на 12,9%, или на 653 переехавших, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

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