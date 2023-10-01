В Татарстане сократился миграционный прирост

В Татарстане по итогам января — июля 2023 года зафиксировали миграционный прирост — 4 392 человека. Это на 12,9%, или на 653 переехавших, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии