В подмосковных лесах обитает от 30 до 80 бурых медведей, часть которых периодически заходит из Тверской области, однако животные избегают контактов с человеком, и вероятность неожиданной встречи с ними крайне мала.
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