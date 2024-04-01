Страна и люди
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Страна и люди

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Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады

Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады

Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады — газета Le Monde Анн Идальго заявила во время своей поездки в Киев, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх летом.

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Комментарии
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Андрей
мы тоже не будем рады.
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