Вы 1 из 1000 людей, кто вспомнил все эти важные 10 дат - ТЕСТ исторический

Вы 1 из 1000 людей, кто вспомнил все эти важные 10 дат - ТЕСТ исторический

История нашей родины насчитывает более тысячи лет. Этот турнир от ИА PrimaMedia поможет вспомнить школьные годы и освежить в памяти некоторые важные даты истории России.

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