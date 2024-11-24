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Закон и Порядок

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Северокорейский пулемёт в зоне СВО

Северокорейский пулемёт в зоне СВО

Общий вид пулемёта «Тип 73», предположительно сфотографированного в зоне СВО.

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