Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Любовь Ткаченко
    👍👍👍Израиль оккупант...
  • Nikolia Vovchenko
    Запретить чиновникам от спорта перечислять государственные деньги на счета этих "мок",а тех кто совершит это- считать...МОК решительно от...
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СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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