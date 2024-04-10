Захарова: После оскорбительных слов мэра Парижа в России «будут не рады» французским товарам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова мэра Парижа Энн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже, предложила заменить французскую продукцию российскими аналогами.