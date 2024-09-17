Дело о махинациях при подготовке полиции Лабытнанги к зиме передано в суд

Бизнесмен в Лабытнанги пойдет под суд за покушение на мошенничество при выполнении госконтракта. Предприниматель должен был подготовить тепловые сети полиции к зиме, но не сделал этого, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
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