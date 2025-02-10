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Мария Багреева: столичные заказчики провели более 4 тыс. совместных закупок

Мария Багреева: столичные заказчики провели более 4 тыс. совместных закупок

В прошлом году столичные заказчики провели на Портале поставщиков 4,2 тыс. совместных котировочных сессии общим объемом 1,25 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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