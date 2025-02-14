За пределы полосы в Перми выкатился истребитель Су-27

Аэропорт в Перми не работал несколько часов из-за инцидента с военным самолетом. Как сообщил первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов, за пределы полосы выкатился Су-27.
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