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Что ещё государство может сделать для ветеранов и членов их семей

Что ещё государство может сделать для ветеранов и членов их семей

Постоянный читатель моего блога Глеб предлагает 15 новых мер поддержки ветеранов боевых действий. Некоторые пункты из перечня я бы вычеркнул, но некоторые другие идеи явно хороши, их следовало бы, пожалуй, реализовать прямо сейчас.

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