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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марцел Личка: «У «Динамо» 16-17 игроков, плюс три молодых. Первые 5 игр будут очень сложными»

Марцел Личка: «У «Динамо» 16-17 игроков, плюс три молодых. Первые 5 игр будут очень сложными»

— Когда вы смотрите на усиления «Зенита», вы верите в борьбу за титул? — Нам надо смотреть на себя, потому что первые пять игр в чемпионате для нас будут очень сложными.

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