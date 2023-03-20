Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

Россия, нарастившая экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов, поднялась за год на две позиции среди крупнейших экспортеров в мире и заняла десятое место, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.