Картина дня. Финансы

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Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

Россия, нарастившая экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов, поднялась за год на две позиции среди крупнейших экспортеров в мире и заняла десятое место, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

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