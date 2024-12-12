Знаменитый оперный певец будет директором Севастопольской оперы

Заслуженный артист России, солист Большого и Мариинского театров, знаменитый бас Ильдар Абдразаков назначен художественным руководителем строящегося Севастопольского государственного театра оперы и балета.
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