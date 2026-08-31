Путин: Россия движется к завершению украинского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта. https://listaj.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ура, дождались! Это наконец свершилось?»: Прилетело по Верховной раде». Киев весь в огне: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине
- «Это приговор! Пожар виден из космоса!»: Такого удара Украина ещё не получала: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине
- «Вот это новость!»: Прорыв ВС РФ к Сумам — русские воины прорвали предпоследний рубеж перед Сумами: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине
Свежие комментарии
- ВА «Догнать Запад в ...
- Г «Вот это новость!...
- LD «Щенок»: Жесткое ...
Все русские земли освободил от укронацистов?