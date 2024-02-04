СМИ: Зеленский хочет обвинить Залужного в ударе по Ил-76

ВСУ сбили военно-транспортный самолёт 24 января.фото: president.gov.ua--> Президент Украины Владимир Зеленский хочет уйти от ответственности и обвинить главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в ударе по российскому военно-транспортному самолёту Ил-76, который перевозил украинских пленных.
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