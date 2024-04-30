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Началось: "Крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Bank of Americа заявили о катастрофе"

Началось: "Крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Bank of Americа заявили о катастрофе"

JPMorgan Chase and Bank of America Suffer $4,500,000,000 in Losses As 'Unrecoverable Debt' Soars: Report - The Daily HodlJPMorgan Chase и Bank of America понесли убытки в размере 4 500 000 000 долларов из-за роста "невозвратного долга": отчет сотрудников Daili HodlДва крупнейших банка США объявляют об убытках из-за долгов на сумму 4,5 миллиарда долларов, которые клиенты не в состоянии выплатить.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Из заголовка смог перевести только три слова- хер его знает.
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