Положение об использовании ИИ в адвокатском соглашении с доверителем

1. Использование технологий ИИАдвокат применяет или может применять технология ИИ (искусственный интеллект) в ходе выполнения своих обязательств по соглашению с Доверителем для анализа данных, подготовки рекомендаций, формирования выводов и изготовления документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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