В одной из квартир Петербурга найден труп гимназиста: что случилось

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 16-летнего гимназиста. Рассказываем, что произошло. Трагическое происшествие потрясло жителей Санкт-Петербурга: 16-летний гимназист найден мертвым в своей квартире на Литейном проспекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии