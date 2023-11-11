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В одной из квартир Петербурга найден труп гимназиста: что случилось

В одной из квартир Петербурга найден труп гимназиста: что случилось

В Санкт-Петербурге обнаружили тело 16-летнего гимназиста. Рассказываем, что произошло. Трагическое происшествие потрясло жителей Санкт-Петербурга: 16-летний гимназист найден мертвым в своей квартире на Литейном проспекте.

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