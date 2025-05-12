«Суд народов»: советский документальный фильм о Нюрнбергском процессе Фильм «Суд народов» (1947) — советская документально-публицистическая картина, снятая режиссёром Романом Карменом при участии Е.
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«Суд народов»: советский документальный фильм о Нюрнбергском процессе Фильм «Суд народов» (1947) — советская документально-публицистическая картина, снятая режиссёром Романом Карменом при участии Е.
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