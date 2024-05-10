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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд’Амор о 0/15 «Каролины» в большинстве в 3 матчах серии с «Рейнджерс»: «Это очень неприятно, потому что в целом мы играем хорошо»

«Харрикейнс» уступают клубу из Нью-Йорка во втором раунде Кубка Стэнли (0-3, 2:3 ОТ в третьей игре).  В третьем матче клуб не реализовал большинство 5 раз, всего в серии – 15 раз.

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