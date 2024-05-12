В Верхней Тойме продолжается строительство социальных домов

Новые дома на улице Комсомольской позволят расселить две тысячи квадратных метров аварийного жильяНовые дома на улице Комсомольской позволят расселить две тысячи квадратных метров аварийного жильяСтроители уже завершили отделочные работы внутри помещений и приступили к благоустройству придомовой территории.
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