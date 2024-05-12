Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Верхней Тойме продолжается строительство социальных домов

Новые дома на улице Комсомольской позволят расселить две тысячи квадратных метров аварийного жильяНовые дома на улице Комсомольской позволят расселить две тысячи квадратных метров аварийного жильяСтроители уже завершили отделочные работы внутри помещений и приступили к благоустройству придомовой территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх