Елена Маркосян: Илон Маск спасает украинский фронт. Правда или миф?

Как Илон Маск определяет свою роль в украинском конфликте с помощью своей компании Starlink? Какие уроки украинские активисты пытаются преподать ему? Почему Россия не пойдёт на компромисс? Удивительно, насколько Илон Маск проявляет гуманизм! Конечно, не обходится без некоторой исключительности, но что поделаешь.