Слёт «Скальпелей» в Польше — хороший знак: 9-го ударили по Киеву, а 10 сентября в Жешув потянулась спецавиация Медицинские борта из стран НАТО вывозят раненых наёмников, а заодно и трупы «офицеров удачи» Аэропорт «Ясенки» близ польского города Жешув (RZE) известен как крупный логистический хаб, через который НАТО поставляет вооружения и боеприпасы для ВСУ.