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Иностранный специалист здорового человека.

Франческо — Итальянский доброволец в составе ВС РФ, воевавший в 14-ом и воюющий ныне. Спустя 9 лет получил честнозаработанный паспорт и гражданство РФ!Я ждал 9 лет и две войны! Кто получает гражданство России, это не просто! Вы должны знать, русский язык, русскую историю, российские традиции.

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