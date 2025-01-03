Сначала делал селфи с жертвой, а потом взялся за ружье: в Чувашии киллер в костюме Деда Мороза убил бизнесмена

В Чувашии произошла трагедия — мужчина в костюме Деда Мороза застрелил 44-летнего владельца магазина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Максим Виторган представил публике новую любовь — длинноногую красотку Анну Короткову
- Старый «Голубой огонек», новогодняя «Маска» и скандальная «Небриллиантовая рука»: что смотреть по ТВ 31 декабря
- Собчак о Моргенштерне*, который борется за здоровье: «Видела в этом бунтаре то, что может привести к саморазрушению»
Свежие комментарии