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Сначала делал селфи с жертвой, а потом взялся за ружье: в Чувашии киллер в костюме Деда Мороза убил бизнесмена

Сначала делал селфи с жертвой, а потом взялся за ружье: в Чувашии киллер в костюме Деда Мороза убил бизнесмена

В Чувашии произошла трагедия — мужчина в костюме Деда Мороза застрелил 44-летнего владельца магазина.

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