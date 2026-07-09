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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о матче Франция – Марокко: «Фавориты, несомненно, французы, но марокканцы смогут им что-то противопоставить. Возможен сюрприз»

Главный тренер FC VIBE, экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко возможны сюрпризы.

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