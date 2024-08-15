Вблизи курского села Борки уничтожили группу из пяти десантников-штурмовиков ВСУ

В районе села Борки Суджанского района Курской области уничтожена группа Вооруженных сил Украины, состоящая из пятерых военнослужащих первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.
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