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Брылин о задаче в минском «Динамо»: «Создать фундамент, который бы дал возможность команде бороться за самые высокие места. Так было в ЦСКА и «Локомотиве» после Никитина»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о том, какой видит свою задачу в команде.

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