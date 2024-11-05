«Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению бюджета

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» при работе над главным финансовым документом страны с кабмином достигла главной цели - финансирования Послания президента и положений народной программы партии.
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