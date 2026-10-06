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Царьград

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Песков: Путин откроет в Москве кластер электрических батарей

Песков: Путин откроет в Москве кластер электрических батарей

Владимир Путин во вторник по видеосвязи откроет кластер производства электрических батарей в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин и глава "Росатома" Алексей Лихачев представят свои доклады о развитии этой стратегически важной отрасли.

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