Песков: Путин откроет в Москве кластер электрических батарей

Владимир Путин во вторник по видеосвязи откроет кластер производства электрических батарей в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин и глава "Росатома" Алексей Лихачев представят свои доклады о развитии этой стратегически важной отрасли.
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