Ethereum может вырваться из консолидации: институциональные покупки поддерживают цену ETH - аналитика Beincrypto

Ethereum продолжает торговаться ниже ключевого сопротивления в 2,681 уже более месяца, однако стабильная цена и растущие объемы накопления инвесторами могут свидетельствовать о потенциальном развороте тренда.
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