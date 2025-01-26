Психолог указала на причину слежки за бывшими в соцсетях

Некоторые люди после расставания продолжают следить за своими бывшими партнерами в социальных сетях. О причинах такого поведения рассказала практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко в интервью «Газете.
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