На Манежной площадки в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» выступит группа-участники СВО

Группа «АртАгитБригада1430» выйдет на сцену на Манежной площади 6 сентября в 20:00. Музыкальный коллектив 1430 гвардейского полка, выполняющего боевые задачи в зоне СВО на Запорожском направлении, был создан по инициативе командира для укрепления боевого духа подразделений.