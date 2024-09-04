На Манежной площадки в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» выступит группа-участники СВО

Группа «АртАгитБригада1430» выйдет на сцену на Манежной площади 6 сентября в 20:00. Музыкальный коллектив 1430 гвардейского полка, выполняющего боевые задачи в зоне СВО на Запорожском направлении, был создан по инициативе командира для укрепления боевого духа подразделений.
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