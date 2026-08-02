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Концерт на 90-летие в кресле: Эдита Пьеха планирует вернуться на сцену

Концерт на 90-летие в кресле: Эдита Пьеха планирует вернуться на сцену

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которая последние годы живет уединенно в загородном доме под Санкт-Петербургом, планирует вернуться на сцену.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Уважаю и люблю Эдиту Пьеху как певицу.
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1 м.