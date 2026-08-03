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Контрафронт

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Чили: По меньшей мере четыре полицейских автомобиля были обстреляны, когда боевики, которые только...

Чили: По меньшей мере четыре полицейских автомобиля были обстреляны, когда боевики, которые только что ограбили магазин одежды в районе Мигеля Кларо и Переса Валенсуэлы в Провиденсии, Сантьяго, поздно вечером по местному времени 2 августа, открыли огонь по полицейским во время погони, завершившейся в туннеле Сан-Кристобаль.

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