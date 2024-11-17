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Более 60% покупателей обращают внимание на качество благоустройства ЖК

Более 60% покупателей обращают внимание на качество благоустройства ЖК

За прошедшие несколько лет покупатели стали более требовательными при выборе жилого комплекса. Сегодня они обращают внимание на ряд таких ключевых факторов, как локация, инфраструктура, репутация застройщика и благоустройство.

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