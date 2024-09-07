Франция и Великобритания одобрили удары Украины по глубинным районам России: новости СВО на утро 8 сентября

Украинский каратель признался в расстреле российских военных. Пленный ВСУ Панченко: «Ахмат» разбил две группы ВСУ, бравших в плен россиян Военнопленный, служащий 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко в беседе со СМИ признался, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 его соратников, которые ранее участвовали в захвате в заложники в Курской области мирных граждан и российских солдат.