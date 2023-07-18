17 тортов, которые точно удивили своим дизайном всех гостей торжества

Праздничный торт — это неизменный атрибут любого важного торжества. Но иногда хочется украсить праздник каким-то оригинальным тортом, чтобы удивить всех гостей или какого-то дорогого человека персонально (в том случае, если торт и есть подарок).
Праздничный торт — это неизменный атрибут любого важного торжества. Но иногда хочется украсить праздник каким-то оригинальным тортом, чтобы удивить всех гостей или какого-то дорогого человека персонально (в том случае, если торт и есть подарок).
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