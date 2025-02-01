Хоккеисты "Динамо-Алтая" победили в матче с "Ростовом"

Игра завершилась со счетом 3:2 Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях выиграли у "Ростова". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся вечером 31 января на льду спорткомплекса "Айс-Арена" в Ростове-на-Дону, и завершился победой барнаульцев – 3:2.