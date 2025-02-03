В Братске сняли с линии все троллейбусы из Вологды

В Братске разгорелся скандал из-за серии пожаров на троллейбусах вологодского завода «Транс-Альфа». Администрация города запретила эксплуатацию всех троллейбусов этого производителя, сообщили в мэрии города.
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