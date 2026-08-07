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Провинция.ру

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В Новгородской области за неубранный компанией «Экосити» мусор людям возвращают деньги

В Новгородской области за неубранный компанией «Экосити» мусор людям возвращают деньги

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Григорьева, по обращению местной жительницы прокуратура Новгородского района провела проверку исполнения законодательства при обращении с отходами.

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