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Добрый Мир

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Зачем России нужен семикилометровый мост на Сахалин стоимостью в 600 млрд рублей. Объясняю на пальцах

Зачем России нужен семикилометровый мост на Сахалин стоимостью в 600 млрд рублей. Объясняю на пальцах

Вчера 48K прочитали Широко обсуждается тут вопрос строительства железнодорожного моста на Сахалин.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Нужен. Вчера!
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12 час.
ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
Нужно начинать строить UST систему Транснет, и не нужно строить никаких мостов.
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10 час.
Секушин Леонид
Уж если строить - то тоннель! Ему не страшны дроны, бомбы, ракеты. Под Ламаншем работает? Но если зашёл разговор про остальные острова, то их тоже надо как-то с Сахалином связывать!
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10 час.

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