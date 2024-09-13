У Пентагона осталось $5,9 млрд из одобренных конгрессом средств на поставки ВСУ

У Пентагона осталось порядка 5,9 млрд долларов из одобренных конгрессом США на военную помощь Украине средств, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер в ходе брифинга 13 сентября.
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