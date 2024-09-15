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ИА Регнум

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«Чистка от вшей». В антироссийском угаре нацисты добрались до Юры Шатунова

«Чистка от вшей». В антироссийском угаре нацисты добрались до Юры Шатунова

Латвийские сторонники «дерусификации» давно уже не ограничиваются борьбой с памятниками. «Портить жизнь тараканам», как выразился один местный деятель, предлагается всеми возможными способами.

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Комментарии
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Eduard
Мы давно предлогаем вышвырнуть из Прибалтики латыщей,литовцев и эстонцев.На самом деле это не их земля,не ими куплена.Своё они основывают на названии стран,название изменить не сложно.Например будит одна Крымская прибалтика!
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15 час.
Eduard
Рига это город Швеции и похож на Таллин(Ревель).Этр доказывает,что латыши там НИКТО! Россия обязана всё вернуть,а их в Сибири сгноить!
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15 час.
Гарий Щерба
НАЦИСТСКИЕ  ВЫБЛЯДКИ  уж   НАПРОЧЬ  с  КАТУШЕК СЛЕТЕЛИ  с  РУСОФОБИЕЙ ...!!!
Ответить
15 час.

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